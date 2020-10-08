الطريقة الصحيحة لـ سلق البطاطس دون فقدان عناصرها الغذائية المهمة

وأوضحت البوابة البولندية أنه يوجد الكثير من الناس يقوموا بصب الماء البارد فوق البطاطس، نتيجة لذلك أثناء عملية السلق، تفقد معظم العناصر الغذائية، الحل الأكثر صحة هو وضع البطاطس النيئة فى الماء المغلى وتمليحها فقط عندما تصبح طرية.

وأشارت إلى الطريقة الصحيحة وهى غمر البطاطس الصغيرة "المغسولة جيدا أو المقشرة" فى الماء المغلى وسلقها على نار متوسطة لمدة 15-20 دقيقة.

يجب سلق البطاطس القديمة بقشرها، لأن أفضل المواد تكون تحت القشرة وفى حالة التقشير، يجب جعل القشرة رقيقة قدر الإمكان.