فى شهر التوعية بسرطان الثدى.. أسبابه وأعراضه لدى الرجال

وبمناسبة شهر أكتوبر أى شهر التوعية بسرطان الثدى، هناك بعض العوامل المؤدية لإصابة الرجال بذلك المرض، وهوالتقدم فى العمر، والسمنة، وأمراض الكبد، والتعرض للإشعاع.
وتظهر أعراض سرطان الثدى لدى الرجال فى صورة كتلة بالثدى، تورم، احمرار، جفاف وتفشر الجلد المحيط بالثدى، خروج إفرازات من الحلمات، يصاحبها الشعور بالألم عند الضغط عليها.
طريقة علاج سرطان الثدى لدى الرجال تتم من خلال استئصاله جراحيا بالكامل أو إزالة العقد الليمفاوية، والعلاج الإشعاعى لقتل الأورام السرطانية، أو العلاج الكيماوى بالحقن الوريدى، أو العلاج الهرمونى لإعادة توازن الهرمونات بالجسم، لأن اضطرابها يتيح الفرصة أمام الورم للنمو والانتشار بمناطق أخرى بالجسم.
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