لعشاق الموسيقى .. شنيكر تطلق لاب توب جديد

وأوضحت الشركة الألمانية أن اللاب توب XMG DJ 15 الجديد يأتى مزودا بشاشة قياس 15.6 بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD وإطار شاشة نحيف نسبيا، بينما لا يتعدى سُمك اللاب توب الجديد 19.9 ملليمتر. ويتفوق الجهاز الجديد على الموديلات المنافسة من خلال مجموعة متنوعة من منافذ التوصيل مثل منفذ Thunderbolt-3 وثلاثة منافذ USB من النوع A ومنفذ miniDisplayPort ومنفذ HDMI وقارئ بطاقة الذاكرة SD ومنفذ إيثرنت واثنين من المخارج الصوتية 3.5 ملم. ويمكن للعملاء الاختيار بين معالجات إنتل Core i5-10210U وCore i7-10510U وذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 أو 16 أو 32 جيجابايت، وأقراص الحالة الساكنة SSD بسعة تخزينية من 500 جيجابايت وحتى 2 تيرابايت. وأعلنت شركة شينكر عن طرح اللاب توب XMG DJ 15 الجديد بسعر يبدأ من 1220 يورو.

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