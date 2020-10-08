فى اليوم العالمى للإبصار .. نصيحة للوقاية من العمى

وتستهدف تلك الاحتفالية رفع الوعى الصحى بصحة العين وسلامتها لدى أفراد المجتمع كافة، من خلال التعريف بأمراض العيون الشائعة، وطرق علاجها والوقاية منها.

ويحتفل العالم باليوم العالمى للإبصار فى الخميس الثانى من أكتوبر من كل عام، وبدأت منظمة الصحة العالمية الاحتفال به فى عام 1998.

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" نصائح لحماية المواطنين من العمى.

وقالت الصحة: "فى اليوم العالمى للإبصار احرص على تنظيف الوجه باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى التراخوما المسببة لضعف البصر أو العمى".

التراخوما أو الرمد الحبيبى هو مرض يصيب العين بسبب عدوى بكتيريا Chlamydia trachomatis، والتى تنتشر عن طريق الاتصال الشخصى من خلال اليدين أو الملابس أو الفراش، أوالذباب الذى كان على اتصال مع إفرازات من عيون أو أنف شخص مصاب.

وينتشر مرض التراخوما لدى المجموعات السكانية ذات الأنماط والعادات السيئة والمتردية فى مجالات حفظ الصحة.

ومن أعراض التراخوما إحساس بوجود جسم غريب في العين، احمرار وتدميع، حساسية للضوء وإفرازات سائلة.