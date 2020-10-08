أخطاء نفعلها فى وقت الراحة بين التمارين الرياضية

رغم أهمية أوقات الراحة بين التمارين للالتقاط الأنفاس وتعويض العرق بشرب الماء، ولكن الملل الذى يتخللها يوقع بعض الأشخاص فى أخطاء تضر بصحتهم وتحرمهم من الحصول على فوائد ممارسة الرياضة.





ومن بين أبرز العادات الخاطئة التى يرتكبها البعض أثناء وقت الراحة بين التمارين، وفقا لـ "Live strong":

-استخدام الهاتف:

يجب إبعاد الهاتف المحمول عن متناول اليدين عند ممارسة الرياضة، لأن الإمساك به من 30 إلى 45 ثانية يقلل من مستوى اللياقة البدنية ويخفض معدل ضربات القلب.

-ممارسة تمارين التمدد:

أفضل وقت لأداء تمارين التمدد والإطالة، هو قبل البدء فى ممارسة الرياضة، لتهيئة المفاصل والعضلات للأداء الحركى وحمايتهما من الإصابة بالشد.

أما ممارسة الإطالات خلال أوقات الراحة بين التمارين، قد يشكل عبئا إضافيا على المفاصل والعضلات، ويعرضهما للإصابة بالإجهاد.

-تخطى أوقات الراحة:

حاول أن تمارس الرياضة بعد أن تنهي كل مهامك اليومية، بحيث يكون أمامك متسعًا من الوقت لأداء التمارين بأريحية، دون الحاجة لتقليل الوقت أو تخطى أوقات الراحة أو بذل مجهود بدنى أكبر لإنجازها، لأجل عدم التعرض للإصابة بالإجهاد والشد العضلى.