الأنكل بوت يزهو بلون الكونياك

وأوضحت مجلة "Elle" أن الأنكل بوت بلون الكونياك يصل طوله إلى الكاحل ويطل بمظهر الشمواه أو بمظهر الجلد الأملس، مشيرة إلى أنه يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق بفضل طابعه الكاجوال والأنيق فى الوقت ذاته.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأنكل بوت بلون الكونياك يتناغم بصفة خاصة مع معطف يتألق باللون الجملى وملابس تريكو تكتسى بدرجات الكريمى للحصول على إطلالة خريفية متناغمة تنطق بالأناقة.

كما يمكن تنسيق الأنكل بوت بلون الكونياك مع الفساتين متوسطة الطول (ميدى) وسراويل الجينز ذات الأرجل المستقيمة أو القصة الضيقة "السكينى"، وكذلك السراويل الجلد والسراويل التريكو.