هاتف فيفو X50 Pro يدعم نظام الكاميرا جيمبال

كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتفها الذكى X50 Pro الجديد، الذى يدعم نظام الكاميرا جيمبال، والذى تتمثل ميزته فى الثبات والاستقرار الفائق، خاصة عند تسجيل مقاطع الفيديو ذات الحركات السريعة.





وأوضحت الشركة الصينية أنها قامت بتزويد هاتفها الذكى من الفئة المتوسطة بمستشعر سونى IMX598 بدقة 48 ميجابايت مع دعم جيمبال، ويعتبر هذا المستشعر نسخة مطورة قليلا من الموديل IMX586، بالإضافة إلى أن فتحة العدسة F/1.6 أصبحت أكثر حساسية للضوء. وقدمت شركة فيفو حلا رائعا لتثبيت الهاتف الذكى X50 Pro أثناء التصوير، حيث تمتاز آلية الكاميرا جيمبال بإطار مغناطيسى يتم التحكم فيه من خلال ملفات متحركة، وتستقر الكاميرا الرئيسية "Big Eye"، على تعليق كروى مزدوج الجوانب، ويوفر هذا التصميم إمكانية إمالة المحور X أو Y بزاوية تصل إلى 3 درجات لكل منهما، وللحد من الشد أثناء التثبيت الميكانيكى فقد تم إطالة نطاق المستشعر، الذى تم تصميمه على شكل حرف S مزدوج. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكى فيفو X50 Pro على شاشة AMOLED قياس 6.56 بوصة وتعمل بدقة وضوح 2376 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز. وينبض بداخل الهاتف الذكى معالج كوالكوم SDM765 Snapdragon 765G وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت، ويزخر ببطارية سعة 4315 مللي أمبير ساعة.

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