الرابطة الألمانية : أدوية التبول قد تؤثر سلبا على الذاكرة

وأوضحت الرابطة أن هذه الأدوية تعمل على تثبيط المادة الكيميائية "أسيتيل كولين"، ومن ثم إصلاح خلل نقل الإشارة بين المخ وعضلة المثانة، وذلك من أجل الحد من الرغبة الملحة فى التبول وزيادة سعة المثانة.
وأضافت الرابطة أن مادة "أسيتيل كولين" لا توجد فى المثانة فقط، بل في كل المواضع، التي توجد بها خلايا عصبية أيضا، كالمخ مثلا. لذا قد تؤثر الأدوية المضادة للكولين، التي تصل إلى الجهاز العصبى المركزى عبر الحاجز الدموى الدماغى، بالسلب على أداء الذاكرة.
لذا يتعين على كبار السن بشكل عام ومرضى الخرف والباركنسون (الشلل الرعاش) بشكل خاص تجنب الأدوية المضادة للكولين.
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