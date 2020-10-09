العثور على حطام غواصة حربية غارقة منذ الحرب العالمية الأولى

أعلن غواصون تونسيون، العثور على حطام لغواصة حربية فرنسية أطلق عليها اسم "أريان"، كانت قد غرقت فى أعماق سواحل الوطن القبلى منذ مئة وثلاثة أعوام إبان الحرب العالمية الأولى عام 1917.





وغرقت "أريان" إثر مواجهة مع غواصة حربية ألمانية منذ قرن من الزمن.

وتم العثور على هيكل الغواصة من قبل مشرفين على نادٍ رياضى للغوص برفقة مجموعة من المتدربين كانوا بصدد البحث عن مواقع للاكتشاف تحت الماء فى شمال شرق تونس.

ويقول رئيس فريق الغوص لنادى "راس ادار" سليم بكّار: "كنا نعلم أننا سنعثر على حطام، ولكن لم نكن ندرك تحديدا ماذا سنجد.. منذ عملية الغوص الأولى وجدنا الغواصة".

وبالرغم من شعاب الطحالب التى غطت الهيكل تقريبا، إلا أنه بالإمكان تحديد بعض الأجزاء التى بقيت سليمة من بينها المداخل والمنظار وكثير من المعدات الحربية وقد تحولت إلى أعشاش للأسماك والقشريات على عمق يقارب الخمسين مترا.

واستفسر فريق الغوص عن الغواصة من عديد الباحثين وخلصوا إلى أنها "أريان" التى كانت راسية فى ميناء بنزرت (شمال) وكانت تديره السلطات الفرنسية فى ذلك التاريخ.

ويضيف سليم بكّار: "هى الغواصة الثالثة التى يتم العثور عليها فى تونس والأولى التى تعود لفترة الحرب العالمية الأولى، هذا مشوّق وكأنك تقرأ كتاب تاريخ".

ويتابع: "وجدنا فى تقارير عسكرية تفاصيل تروى ما حدث كل دقيقة فى البحر الأبيض المتوسط. وعندما نقرأ وننغمس فى هذا الجو، أشعر بارتياح لأنى لم أعش خلال الحرب".

وأطلقت الغواصة فى مواجهات عنيفة فى أعماق البحر لصدّ محاولات الألمان الذين حاولوا قطع الإمدادات من المؤونة والجيش القادمة من المستعمرات، عن الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى، وفقا للباحث فى التاريخ المعاصر على آيت ميهوب.

ويؤكد ميهوب أن حوالى ثمانين ألف تونسى تم إرسالهم إما للحرب وإما العمل فى مصانع فرنسية خلال الحرب العالمية الأولى.

ونُسفت "أريان" من قبل غواصة ألمانية من طراز "يو بوت" بينما كانت تطفو على سطح الماء ونجا 8 فقط من طاقمها الذى كان يضم 29 شخصا بحسب جمعية فرنسية لقدماء العسكريين.