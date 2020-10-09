جوجل تخسر استئنافا ضد هيئة المنافسة الفرنسية بشأن المواقع الإخبارية

وكانت جوجل قد أجرت استئنافا ضد أمر صادر عن "هيئة المنافسة الفرنسية"، يطلب منها التفاوض مع المواقع الإلكترونية الإخبارية بشأن الرسوم التى يجب عليها دفعها مقابل تقديم "عرض مسبق" (preview) لتلك المواقع.

وعدلت المحكمة الأمر الصادر عن الهيئة، كخطوة منها لتوضيح أنه من الممكن لشركة "جوجل" أن تقوم بتحسين خدماتها فى نفس الوقت، طالما أن ذلك لا يؤثر على مصالح المواقع الإخبارية.

وكان الأمر الصادر عن هيئة المنافسة فى أبريل الماضى، جاء بعد أن قررت "جوجل" التوقف عن تقديم الـ "عرض المسبق" للمقالات الإخبارية فى نتائج البحث الفرنسية، ما لم توافق المواقع الإخبارية على استخدامها بدون دفع رسوم.