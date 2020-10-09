وأوضح التقرير - الذى نشرته جريدة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة - أنه مع تواصل وتزايد انتشار فيروس كورونا المستجد، باتت الكثير من الجهات المهاجمة على شبكة الإنترنت، تستغل هذا الاسم لشن المزيد من الهجمات الإلكترونية، بما فيها هجمات البريد الإلكترونى المزعج، وعمليات اختراق عناوين البريد الإلكترونى للشركات والبرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية والنطاقات الخبيثة، مشيرة إلى أن موجة هذا النشاط الاحتيالى مازالت تتنامى، فى ظل إجراءات التباعد الاجتماعى والحجر الصحى التى تشهدها المنطقة.
وأضاف أن الكويت حلت فى مرتبة متقدمة على مستوى دول الخليج فى التعرض لهذه الهجمات، بعد أن تعرضت لألف و228 هجوما عبر رسائل البريد الإلكترونى المزعج، و8 تهديدات عبر البرمجيات الخبيثة، و69 تهديدا بعناوين الروابط التشعبية الضارة خلال النصف الأول من العام الجارى.
وتابع التقرير أنه خلال النصف الأول من 2020، تعرضت دول الخليج إلى 163 ألفا و774 هجمة إلكترونية، منها 36 ألفا و312 هجمة عبر الرسائل إلكترونية المزعجة (سبام)، و47 هجمة برمجيات خبيثة، و127 ألفا و415 هجمة عبر عناوين الروابط التشعبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم إلكترونى فى الكويت باستخدام فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.