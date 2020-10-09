أسباب تدفع الشخص لتناول الطعام حتى فى حالة الشبع

يقبل بعض الأشخاص على تناول الطعام بكميات كبيرة رغم عدم الشعور بالجوع، ولكن زيادة الوزن ليس الضرر الوحيد الواقع على الصحة من هذه العادة، ولكنها تؤدى أيضا إلى الإصابة بعدد من الأمراض أبرزها السكرى.





ومن أسباب تناول الطعام دون الشعور بالجوع وفقا لما جاء فى "Webmd":

-التعرض للإجهاد النفسى:

مستويات الكوريتزول المرتفعة الناتجة عن التعرض المستمر للإجهاد النفسي، تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم ثم انخفاضها مرة أخرى، وهو ما يتسبب فى الشعور بالتعب والخمول.

ولكى يسترد الشخص نشاطه مرة أخرى، يقوم بتناول الأطعمة بكميات كبيرة خصوصا السكريات، حتى وإن كان لا يشعر بالجوع.

-قلة النوم:

إذا لم يحصل الإنسان على القسط الكافى من النوم والراحة، ترتفع مستويات الجريلين بالجسم، وهو هرمون يزيد من الرغبة فى تناول الطعام، وفى نفس الوقت ينخفض هرمون اللبتين المسئول عن الشعور بالشبع.

-التوتر:

غالبًا ما يقبل البعض عند الشعور بالتوتر والقلق على تناول الوجبات السريعة والسكريات، لاعتقادهم أن الطعام فى مثل هذه الحالة سوف يحسن من حالتهم النفسية، وهذا ما يحدث بالفعل، لأن مادة السيروتنين التى تفرز بالدماغ عند استهلاك الأطعمة المفضلة تساهم فى الشعور بالاسترخاء والراحة.

-مشاهدة صور الأطعمة:

بمجرد أن يشاهد البعض إعلانات المطاعم، ويشعرون بالرغبة فى تناول الطعام، وأرجعت الأبحاث السبب إلى ارتفاع مستويات هرمون الجريلين المسئول عن الشعور بالجوع عند رؤية صور الأطعمة اللذيذة.