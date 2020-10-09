كشف أثرى مذهل فى الصين عمره ألف عام

وقال "تشانغ بوه" المسؤول فى معهد حماية التراث الثقافى فى المقاطعة –فى تصريح اليوم- إن مجموعة القبور المكتشفة يرجع تاريخها إلى الفترة بين الأسر الخمسة (907-960 م) وأوائل أسرة سونغ الإمبراطورية (960-1279 م)، وتم اكتشافها فى قرية بايشان فى محافظة شهشيان بالمقاطعة. وأضاف أن المجموعة المكتشفة تغطى مساحة 1600 متر مربع، وتضم 3 مقابر بالطوب وقبرين بأسلوب كهف أرضى، كما تم العثور على وعاء وبعض بقايا سلطانية خزفية فى الموقع، مشيرا إلى أن الكشف يوفر موادا مهمة لدراسة العادات الجنائزية وفن صنع الخزف فى تلك الفترة.

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