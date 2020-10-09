صور .. بيلا حديد الفلسطينية العالمية تحتفل بميلادها الـ24

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ولدت إيزابيلا خير حديد فى لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، لأب فلسطينى يدعى "محمد أنور حديد"، وأم هولندية، ساعدتها فى التألق منذ طفولتها.
استطاعت بيلا حديد، بشعرها البنى، وقومامها المتناسق، وإطلالاتها الجرئية، أن تتربع على عرش أجمل عارضات الأزياء فى الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم.
فازت بيلا بلقب "عارضة العالم" خلال توزيع جوائز Models.com لأفضل عارضة لعام 2016.
تألق بيلا لم يكن من فراغ، ورثت المهنة عن والدتها يولندا حديد، والتى تعتبر من أشهر عارضات الأزياء فى عصرها، إضافة إلى شقيقتها "جيجى" والتى تعمل فى ذات المجال أيضًا.
دائما ما تعرب بيلا عن سعادتها بوالدها، وبأصله الفلسطينى، ولا تنكر تاريخه بأنه كان يوم من اللاجئين، ولذا تحرص على التبرع باستمرار لمؤسسات الأعمال الخيرية.
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