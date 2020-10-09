احذر .. أطعمة لا تتناولها مع استمرار جائحة كورونا

وشددت عالمة الأوبئة، حسبما نقلت سبوتنك، على ضرورة استبعاد السكر من النظام الغذائى، لأنه يؤثر سلبًا على جدران الأوعية الدموية.

وأضافت: "من حيث المبدأ، يجب التخلى عن الأطعمة المعلبة - فهذه الأطعمة المصنعة محرومة من القيمة الغذائية.. كما يجب تجنب السكر، لأنه يؤثر سلبًا على نفاذية جدار الأوعية الدموية ونمو البكتيريا.. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل تقليل تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة".

وأوضحت أنه من المهم، أن يحصل الجسم، على ما يكفى من الفيتامينات والمعادن، لتقوية الجهاز المناعى، لافتة إلى أنها موجودة فى الخضار والسلطة الخضراء.

ونصحت عالمة الأوبئة الروسية، بتناول الأسماك والمأكولات البحرية والدواجن ومنتجات الألبان، إضافة إلى شرب المزيد من السوائل لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس.

وحذرت كبار السن، من تناول اللحوم الحمراء بشكل متكرر، مؤكدة ضرورة أن يحتوى نظامهم الغذائى على على كمية كافية من البروتينات والفيتامينات.