إنفوجراف.. نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية

وفى الإنفوجراف التالى يقدم موقع "دوت الخليج" نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية.

ومن أبرز تلك النصائح، وضع كمامات على الأنف، والابتعاد عن أماكن التلوث، واستنشاق الهواء الرطب، وشرب كميات كثيرة من المياه، وغسل الأنف بمحلول ملحى.

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