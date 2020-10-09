صورة من عام 1900 تثير الرعب بين رواد مواقع التواصل

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وتبدو الصورة للوهلة الأولى عادية تماما، والتقطت لـ 15 عاملة فى مصنع للنسيج فى عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست، إلا أن أحد المستخدمين لفت إلى تفصيل مخفى فى الصورة.
المثير فى الصورة، هو وجود يد غريبة ألقيت على كتف إحدى النساء، دون وجود أى شخص يقف خلفها!
وبحسب روسيا اليوم، فسر بعض مستخدمى مواقع التواصل، التفصيل الدخيل على الصورة، بأنه من مظاهر قوى الطبيعة الخارقة، فيما سخر آخرون مرجحين أن يكون فى الأمر عملية خداع بصرى، أو خلل أثناء عملية طبع الصورة، إلا أن أنصار الظواهر الخارقة تمسكوا برأيهم بأن اليد حقيقية، وهى لشبح قرر أن يعلن عن نفسه.
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