احذر .. أعراض جلدية تؤكد إصابتك بـ كورونا

وقال الأطباء لـ صحيفة "ميرور" البريطانية، إن هناك 8 أنواع من الطفح الجلدى يمكن أن تكون من أعراض فيروس كورونا، وذلك بعد تجميع 400 صورة ومعلومات حول تلك الأنواع.

وشدد الأطباء على ضرورة إدراج الطفح الجلدى، ضمن أعراض كورونا فى الوقت الحالى بسبب زيادة الحالات التى تعانى من الطفح الجلدى فى الفترة الأخيرة، واعتبار الطفح الجلدى أحد أعراض الإصابة.

وجاءت تصريحات الأطباء، بعد ارتفاع عدد مصابى كورونا فى الأيام الأخيرة، مع وجود طفح جليدى عند 9% ممن ثبت إصابتهم بالفيروس.

ولفت الأطباء إلى أن الطفح الجلدى الذى يشير إلى الإصابة بكورونا، يكون من نوع خلايا النح "الشرى"، ويثير الحكة، ويظهر فى جميع مناطق الجسد.

وأكد الأطباء أن الطفح الجلدى أكثر شيوعًا عند الأطفال، ويمكن أن يظهر قبل، وأثناء، وبعد بقية أعراض الفيروس، وأحيانًا بفاصل أسابيع.

وشدد الأطباء على ضرورة العزل الفورى للشخص المصاب بـ طفح جلدى، وخصوصا فى تلك الأيام التى يعود فيها الفيروس للتفشى مرة أخرى.