فيديو .. Realme تعلن مواصفات أحدث إصداراتها

وجاء الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد "164,1 / 75,5 / /8,9" ملم، يزن 188 جرامًا، كما أنه محمى بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.
أما شاشة 7i فجاءت بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض "1600/720" بيكسل، ترددها يعادل 90 هيرتزا، محمية بطبقة من زجاج Gоrilla Glаss.
ويمتاز الهاتف الجديد لـ شركة Realme، بسرعة كبيرة فى معالجة البيانات والاتصال بشبكات الإنترنت بفضل معالج Quаlcomm Snаpdragon 662 ثمانى النوى بتردد 2 جيجاهيرتز، وذواكر وصول عشوائى LPDDR4X بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات micrоSD.
وأوضحت الشركة أن الكاميرا الأساسية للهتف، مزودة بأربع عدسات بدقة "64+8+2+2" ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميجابيكسل، مزودة بحساس Sоny IMX471، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
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