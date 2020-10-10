فيديو.. باكستانى بلا ذراعين يحقق شهرة واسعة فى البلياردو

أثار محمد إكرام الشاب الباكستانى، شهرة واسعة بأوساط لعبة البلياردو، لما تميز به من الدقة والقوة الكبيرتين لضرباته التى يسددها بواسطة الذقن، بعد سنوات من "العمل الدؤوب".





وينحدر محمد إكرام - وفقا لسكاى نيوز عربية-، من فيصل آباد، كبرى مدن شرق البلاد، ومن عائلة فقيرة، عاش كما أشقائه الثمانية طفولة صعبة شعر خلالها بالعزلة بلا أى تحصيل علمى.

وفى سن المراهقة، بدأ يرتاد قاعة للبلياردو ثم أعجب باللعبة وانكب على التمرّن على أصولها "سرّا"، ويروى الشاب الباكستانى: "فى البداية، كنت أقذف الكرات منفردا على طاولة بلياردو فارغة، بعدها بدأت أطوّر مهاراتى تدريجا وباشرت اللعب مع آخرين".

وخشية تعرضه لأى إصابة، منعه والداه طويلا من اللعب قبل أن يوافقا فى نهاية المطاف على عودته لممارستها العام الماضى، وسريعا، انتشرت تسجيلات مصورة تظهره خلال اللعب، ما جعله من المشاهير فى أوساط لاعبى البلياردو الباكستانيين.

ويضيف "أصبحت معروفا"، مقرا بأنه بعيد تماما عن أجواء وسائل التواصل الاجتماعى.

وتحتل البلياردو التى أدخلت إلى جنوب آسيا خلال زمن الهند البريطانية، موقعا هاما فى الساحة الرياضية الباكستانية، وقد كان مؤسس باكستان محمد على جناح مولعا بهذه اللعبة.

كما أن محمد إكرام "رياضى حقيقى"، وفق ما يؤكد محمد نديم صاحب قاعة البلياردو فى مدينة سمندرى حيث يتدرب.