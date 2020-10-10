إنفوجراف.. أرقام صادمة فى اليوم العالمى للصحة النفسية

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وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأشهر الماضية جلبت معها العديد من التحديات بالنسبة إلى العاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية فى ظروف صعبة ويذهبون إلى العمل وهم يخشون من حمل "كوفيد-19" معهم عند عودتهم إلى المنزل.
وأضافت أنه استناداً إلى الخبرة المكتسبة من الطوارئ الماضية، يُتوقع أن تزداد الحاجة إلى الدعم فى مجال الصحة النفسية والدعم النفسى الاجتماعى زيادة كبيرة فى الأشهر والسنوات المقبلة، وأصبح الآن الاستثمار على الصعيدين الوطنى والدولى فى برامج الصحة النفسية، التى عانت بالفعل على مدى سنوات من النقص المزمن فى التمويل، أكثر أهمية مما كان عليه فى أى وقت مضى.
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