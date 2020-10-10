صورة .. العثور على ثعبان بحجم قياسى فى أمريكا 

وبحسب سبوتنك، فيعد طول الثعبان قياسيًا، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وبلغ وزن الثعبان الذى يعد من أضخم أجناس الأفاعى فى العالم، 47 كيلوجراما، وفقا لهيئة حماية الثروة السمكية والحياة البرية فى فلوريدا. ويعتبر الثعبان "البورمى" من الأجناس الغازية، حيث استقدم من جنوب شرق آسيا فى نهاية القرن الماضى. وتم اصطياد الثعبان على بعد 60 كيلو مترا من ميامى، حيث تنتشر الأفاعى فى تلك المنطقة، التى تعتبر مثالية لتكاثرها، حيث يوجد بها الكثير من المحميات الطبيعية.

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