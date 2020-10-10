فيسبوك يزيل إعلانا عن البصل لهذا السبب

ولم يمض وقت طويل على نشر الإعلان على الموقع الأزرق، حتى تلقت الشركة المنتجة تنبيها من الموقع يلزمها بإزالة الصورة، لأنها تتضمن "مادة جنسية صريحة".
وكان الإعلان الذى نشرته شركة "إي. دبليو. غاز" يروج لبيع بذور البصل من ماركة "والا والا سوتيت"، ويبلغ ثمنه 1.99 دولار فقط.
ويظهر فى الإعلان حبات بصل بقشرها داخل سلة، إلى جانبها حبة أخرى صغيرة جرى قطعها من النصف، وجاء فى وصفه: "بصل حلو للغاية ويسهل نموه من البذور".
وقالت الشركة الكندية إنها تفاجأت من قرار فيسبوك والسبب الذى برر قراره به.
ولم يرد ممثل عن فيسبوك على الفور على طلب للتعليق، لكن مصدرا فى الموقع قال فى تصريحات صحفية إنه يستخدم "التكنولوجيا الآلية" لفرض رقابة على الصور.
وذكر أن الموقع الأزرق يستخدم هذه التكنولوجيا لإبعاد المحتوى الذى يحتوى تعريا، لكن فى بعض الأحيان لا تستطيع هذه التكنولوجيا التعرف على المحتوى كما فى حالة هذا النوع من البصل.
وفى وقت لاحق، أعاد فيسبوك نشر الإعلان من جديد وقدم اعتذارا للشركة عما حدث.
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