إنفوجراف.. 5 نصائح مهمة لتعزيز الصحة النفسية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، إنفوجرافا يتضمن 5 نصائح مهمة لتعزيز الصحة النفسية، بالتزامن مع اليوم العالمى للصحة النفسية.





وتضمنت النصائح تجنب تحديد هوية أى شخص عن طريق نسبته إلى مرض فيروس كورونا، والابتعاد عن مشاهدة أو قراءة أو سماع أخبار عن فيروس كورونا تسبب القلق والتوتر، ومساندة الآخرين باستمرار، والحرص على ممارسة الرياضة بانتظام. يأتى ذلك فى إطار الخدمات التى تحرص وزارة الصحة على تقديمها باستمرار على صفحتها على الفيسبوك.

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