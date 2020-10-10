فيديو .. سامسونج تعلن تفاصيل أحدث إصداراتها Galaxy F41

وجاء هاتف Galaxy F41 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، مجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، معدل سطوعها يعادل 420 شمعة/م، وتردها 120 هيرتزا. ويحظى الهاتف الجديد بذاكرة وصول عشوائى 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD. ويتميز الهاتف عن غيره ببطارية سعة 6000 ميلى أمبير، حيث يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 15 واطا. كما يضم الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها عدسة بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة بدقة 5 ميجابيكسل مع حساسات لتحديد عمق الصورة، وعدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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