دراسة حديثة تؤكد قدرة فيروس كورونا على اختراق الدماغ

وبحسب "سبوتنيك"، أجرى الأطباء تشريحًا لجثث 43 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 51 و 94 عامًا، ووجدوا آثارا لفيروس "كورونا" فى الدماغ لدى 53% منهم.

ووفقا لدراسة حديثة فقد تم العثور على آثار الفيروس فى خلايا جذع الدماغ والخلايا العصبية الممتدة منه، بينما كان 86% مصابين بزيادة غير طبيعية فى الخلايا النجمية التى تدعم خلايا النسيج العصبى بسبب تدمير الخلايا العصبية القريبة، وفق مجلة "لانسيت".

وفى الوقت نفسه، لاحظ المشاركون فى الدراسة أن التغييرات فى الدماغ بسبب تغلغل فيروس "كورونا" غير خطيرة، حيث لم يسجلوا تأثير مدمر مباشر للفيروس على الجهاز العصبى المركزى.