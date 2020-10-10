إصابات كورونا حول العالم تقترب من 37 مليونا

واقتربت الإصابات بالفيروس حول العالم من 37 مليونا، إذ تم تسجيل 36 مليوناً و934 ألفاً و770 إصابة مثبتة بينما تعافى 25 مليوناً و530 ألفاً و500 شخص على الأقل.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" اليوم السبت، عتبة العشرة ملايين فى أمريكا اللاتينية والكاريبى، وبلغت حصيلة الوفيات بها أكثر من 366 ألفاً، فيما تقترب البرازيل من تجاوز حاجز 150 ألف وفاة، وفى أوروبا، التى تواجه ارتفاعاً غير مسبوق فى عدد الإصابات، تستعد دول القارة العجوز لفرض قيود جديدة أكثر تشدداً، كما هو الحال فى ألمانيا وبولندا.

وسجلت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى، التى تعد الأكثر تضرراً، من حيث الوفيات وعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى العالم، عشرة ملايين و1833 مصاباً توفى منهم 366 ألفاً و637 وتعافى ثمانية ملايين و537 ألفاً و563.

بينما تستعد أوروبا التى تواجه ارتفاعاً جديداً بعدد الإصابات إلى فرض قيود جديدة كما فى برلين وبولندا.

وبشكل عام، تواجه أمريكا اللاتينية والكاريبى النتائج الأسوأ صحياً واقتصادياً فى العالم بسبب الوباء كما قال البنك الدولى الجمعة، متوقعاً انخفاضاً بنسبة 7.9 فى المائة من إجمالى الناتج الداخلى للمنطقة فى 2020.