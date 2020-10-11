أحمد يونس يحتفل بعيدى ميلاد الكينج والهضبة فى صباحك ومطرحك

احتفل اليوم الأحد، الإعلامى أحمد يونس، بعيد ميلاد الكينج محمد منير الذى وافق الأمس، وعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب الذى يوافق اليوم، خلال حلقة خاصة من برنامجه "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090.





وقدم يونس خلال الحلقة مجموعة من الأغنيات الخاصة بالنجمين، كما أذاع مقتطفات من لقاءات نادرة لهما. وحرص يونس على توجيه رسائل تهنئة خاصة للنجمين، متمنيا لهما دوام الصحة واستمرار الإبداع والنجاح والتألق. برنامج صباحك ومطرحك يقدمه أحمد يونس ويذاع من الأحد للخميس من 7 لـ 9 صباحا على الراديو 9090.

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