علماء صينيون يلتقطون صورا مفصلة لفيروس كورونا تكشف طريقة تفاعله مع الخلايا

وبحسب "سبوتنيك"، أظهرت الصور الجديدة تفاصيل دقيقة جدا للفيروس، تكشف عن شكله الشائك وطريقة تفاعله مع الخلايا البشرية، ما يساعد العلماء فى معركتهم القاسية للوصول إلى لقاح يقضى عليه.

وقام العلماء الصينيون بتصميم الصور الجديدة أثناء بحثهم عن لقاح للفيروس الذى أنهك البشرية، حيث تساعد هذه الصور فى فهم آلية عمل الفيروس.

وقام عالم الأحياء الإنشائية بجامعة تسينجهوا فى بكين الدكتور ساى لى، بالتعاون مع علماء آخرين متخصصين فى مجال الفيروسات بأخذ صور الفيروس فى مختبر للسلامة الحيوية فى مدينة هانغتشو.

وقام الفريق بمعالجة الفيروس بمادة كيميائية لجعله غير ضار، ثم أرسلوا عينة من السائل المليء بالفيروس إلى الدكتور لى.

وقام الأخير بالتعاون مع فريقه بتقليص حجم العينة إلى نقطة واحدة، ثم قام لى بتجميدها، ورصدها لاحقا من خلال المجهر الإلكترونى.

وقال لى لصحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية: "رأيت شاشة مليئة بالفيروسات"، وهو ينظر إلى شيء قياسه أقل من جزء من المليون من البوصة، وأضاف "أعتقد أننى كنت أول رجل فى العالم يرى الفيروس بمثل هذا القرب".

ويستخدم بعض الباحثين أجهزة كمبيوتر عملاقة لإنشاء صور للفيروسات بشكل افتراضى كامل، ويأملون من استخدامها لفهم كيفية انتشار الفيروسات فى الجسم بهذه السهولة المدمرة.