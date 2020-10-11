علماء : الجزر يمنع تطور أمراض خطيرة ويعزز طول العمر

وأضاف العلماء، بحسب "سبوتنيك"، أنه وفقا لعدة دراسات أجريت على الحيوانات المختبرية، فالجزر يمنع تطور سرطان البروستاتا والجهاز الهضمى وسرطان الرئة فى الجسم.

وأشار العلماء إلى أن الجزر غنى بالكاروتين والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك واليود والفيتامينات B ، C ، E ، K، وفق موقع "neboley".

وأكد العلماء أن إضافة الجزر إلى النظام الغذائى، يمكن أن يعزز طول العمر، ويمنع من الإصابة بأمراض مزمنة.