وأضاف العلماء، بحسب "سبوتنيك"، أنه وفقا لعدة دراسات أجريت على الحيوانات المختبرية، فالجزر يمنع تطور سرطان البروستاتا والجهاز الهضمى وسرطان الرئة فى الجسم.
وأشار العلماء إلى أن الجزر غنى بالكاروتين والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك واليود والفيتامينات B ، C ، E ، K، وفق موقع "neboley".
وأكد العلماء أن إضافة الجزر إلى النظام الغذائى، يمكن أن يعزز طول العمر، ويمنع من الإصابة بأمراض مزمنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علماء : الجزر يمنع تطور أمراض خطيرة ويعزز طول العمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.