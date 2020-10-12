أحمد يونس: زى عادتنا كل يوم أنت ويونس وأحلى صباح التريند الأول فى مصر

واحتفل الإعلامى أحمد يونس بتصدر "صباحك ومطرحك" تويتر، قائلا: "زى عادتنا كل يوم انت ويونس واحلى صباح التريند الأول فى مصر على تويتر حالا".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "انت ويونس واحلى صباح" وأجمعوا عن عظمة المود الناتجة عن سماع حلقة اليوم.

وقال المغردون: "".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج صباحك ومطرحك المذاع على الراديو 9090 والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة من الأغانى المتنوعة والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم وغيرها من الفقرات الممتعة.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.