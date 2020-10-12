صور: هيلين لينديس رمز الرقة والأناقة

وتتمع عارضة الأزياء هيلين بجمال ملامحها بالإضافة إلى أناقة ملابسها مما جعهل تتألق فى عالم الموضة وتحتل مكانة فى نفوس متابعيها. وشاركت فى مسابقة ملكة جمال الكون 2000 ومثلت بلدها، وحلت الوصيفة الثانية لملكة جمال الكون لارا دوتا من الهند. وفازت هيلين لينديس بلقب ملكة جمال إسبانيا عام 2000.

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