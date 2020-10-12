صور.. الجمبسوت يتألق فى خريف 2020

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن موضة الجمبسوت عبارة عن أفرول ذى أكمام طويلة وصف أزرار، كما أنها تأتى مصنوعة من خامات مريحة كالفسكوز وقصة انسيابية مع حزام يسلط الضوء على الوسط.

وبالنسبة للألوان، فإن الجمبسوت تكتسى هذا الموسم بالأزرق الليلي الداكن، الذى يمتاز بأنه يناسب كل أنواع البشرة وألوان الشعر.

وتمتاز الجمبسوت بتنوع إمكانيات التنسيق، ويمكن تنسيقها مع حذاء ذى كعب عال أو بوت فخم للحصول على إطلالة أنيقة، كما يمكن تنسيقها مع حذاء رياضي للحصول على إطلالة كاجوال.