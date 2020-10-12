ديل تطلق شاشة منحنية جديدة

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة UltraSharp U3421WE الجديدة تأتى بلوحة IPS قياس 34.14 بوصة وتعمل بدقة وضوح 3440 x 1440 بيكسل وبنسبة باعية 21:9، بينما يبلغ نصف قطر الانحناء 1.9 متر.

وتروج الشركة الأمريكية لشاشتها الجديدة من خلال نسبة تباين 1000:1 مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 99% ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 95%، وبالتالى يمكن استعمال شاشة ديل الجديدة فى الأعمال الاحترافية لتحرير محتويات الصورة.

ويبلغ زمن الاستجابة 5 ميللى ثانية فى الوضع الخاص، ويصل إلى 8 مللى ثانية فى وضع التشغيل العادى، وتأتى الشاشة المنحنية الجديدة مزودة بطبقة مقاومة للانعكاس، بالإضافة إلى إمكانية تدويرها وإمالتها وتعديل ارتفاعها.

وتشتمل باقة التجهيزات على منفذ DisplayPort ومنفذ HDMI ومنفذ USB-C، ويدعم مفتاح KVM إمكانية تشغيل صورة فى صورة، كما يمكن توصيله بجهاز لاب توب عن طريق كابل USB-C فقط.

وأعلنت شركة ديل عن طرح الشاشة UltraSharp U3421WE المنحنية الجديدة فى الأسواق أول ديسمبر المقبل بسعر يبلغ 1200 دولارا أمريكيا.