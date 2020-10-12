5 عادات تخفض مستوى السكر التراكمى فى الدم

وهناك عادات تساعد على خفض السكر التراكمى فى الدم، وفقا لما جاء فى " Every day health"، منها:
-تناول غذاء صحى ومتوازن
اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن يعد أهم الطرق التى تساعد على خفض نسبة السكر التراكمى بالدم، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تناول مختلف العناصر الغذائية مثل البروتين، والدهون الصحية، والخضروات غير النشوية، والفواكه بكميات محدودة، مع الابتعاد عن بعض العناصر التى تزيد معدل السكر مثل الأطعمة المعلبة، والوجبات الجاهزة، والحلويات، والمشروبات الغازية.
-ممارسة التمارين الرياضية يوميا
ممارسة الرياضة بشكل يومى لها العديد من الفوائد على الصحة البدنية وكذلك النفسية، وأثبتت إحدى الدراسات أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا يساعد فى خفض معدل السكر التراكمى بالدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسكرى.
-الفحص الدورى
يعد الفحص الدورى للسكر أحد الطرق التى تساعد فى التحكم بالسكر التراكمى بالدم، إذ تساعد الفحوصات على قراءة مؤشرات السكر والعمل على خفضه بمجرد ملاحظة أى ارتفاع فيه.
-فقدان الوزن
يعد من الأمور الأساسية التى تساعد فى التحكم بمعدل السكر فى الدم لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة في الوزن عن المعدل الطبيعى للجسم، لخفض السكر التراكمى والحصول على نتائج اختبار مناسبة يجب التخلص من الكيلوجرامات الزائدة بطرق صحية عن طريق اتباع نظام غذائى مناسب وحساب السعرات الحرارية وتجنب الأطعمة التى تزيد الوزن.
-تقسيم الوجبات
أشارت دراسة نشرت فى مجلة الطب الأمريكية إلى أن تناول 6 وجبات صغيرة متنوعة تشمل العناصر الغذائية الضرورية التى يحتاجها الجسم يساعد فى خفض معدل السكر التراكمى بالدم.
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