وتستعد مدينة الملاهى بدءا من 15 أكتوبر الجارى فى تقديم تذاكر يومية بسعر يصل إلى 18 دولاراً للشخص الواحد، وبالتالى، يمكنك الجلوس فى "كشك العمل"، وهو موجود بجانب المسبح ومزود بطاولات، وكراسى، وخدمة الإنترنت، وإذا لم يجعلك ذلك تشعر بالإثارة الكافية، فيمكنك العمل لمدة ساعة واحدة داخل لعبة دولاب الهواء، وهى مزودة بخدمة الإنترنت.
ولكن منعت المنتزهات الترفيهية زوراها من الصراخ عند ركوب قطر الموت أو غيره من الألعاب المخيفة كنوع من الوقاية من كورونا بالإضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدينة ملاهى يابانية تمنح الموظفين تذاكر بأسعار مخفضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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