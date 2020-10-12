مدينة ملاهى يابانية تمنح الموظفين تذاكر بأسعار مخفضة

وتستعد مدينة الملاهى بدءا من 15 أكتوبر الجارى فى تقديم تذاكر يومية بسعر يصل إلى 18 دولاراً للشخص الواحد، وبالتالى، يمكنك الجلوس فى "كشك العمل"، وهو موجود بجانب المسبح ومزود بطاولات، وكراسى، وخدمة الإنترنت، وإذا لم يجعلك ذلك تشعر بالإثارة الكافية، فيمكنك العمل لمدة ساعة واحدة داخل لعبة دولاب الهواء، وهى مزودة بخدمة الإنترنت.

ولكن منعت المنتزهات الترفيهية زوراها من الصراخ عند ركوب قطر الموت أو غيره من الألعاب المخيفة كنوع من الوقاية من كورونا بالإضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية.