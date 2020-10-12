أفادت تقارير إعلامية بأن مستخدمى خدمة بث الموسيقى Youtube Music يمكنهم الآن تشغيل المحتوى، الذى قاموا برفعه بأنفسهم، مجانا على أجهزة مثل السماعات اللاسلكية وغيرها من الأجهزة الصوتية الشبكية، التى تدعم تقنية Google Cast.





وحتى الآن كان هذا ممكنا فقط لعملاء Premium، الذين يدفعون اشتراكا شهريا قيمته 11.99 دولار أمريكى، علما بأن رفع المحتوى نفسه أصبح ممكنا منذ بضعة أشهر. جدير بالذكر أن جوجل تخطط لإيقاف خدمة Play Music قريبا واستبدالها بخدمة Youtube Music.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزة جديدة بخدمة YouTube Music على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.