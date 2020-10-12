الصحة تطالب الأمهات بغسل أيدى الأطفال جيدا لحمايتهم من كورونا

وطالبت الصحة الأمهات بتعليم الأطفال عادة غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية لحمايتهم من كورونا. وقالت الصحة: "غسل الأيدى باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية قد يحمى طفلك من الإصابة بكوفيد -19".

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