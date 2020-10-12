طريقة التخلص من قشور البشرة

وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دى" الألمانية أنه يمكن للمرأة التخلص من قشور البشرة من خلال استخدام مستحضر تقشير مناسب، حيث إنه يعمل على إزالة قشور البشرة الميتة ويمنح البشرة مظهرا مشرقا.
ولهذا الغرض ينبغي استخدام مستحضرات التقشير المحتوية على إنزيمات، حيث إنها تعمل على إزالة القشور بدون احتكاك، بينما ينبغى الابتعاد عن مستحضرات التقشير الميكانيكية، التى تتسبب فى تهيج البشرة.
كما أكدت البوابة على أهمية العناية السليمة بالبشرة، حيث ينبغى تنظيفها بشكل صحيح بواسطة فرشاة وجه لإزالة المكياج برفق، ثم استخدام حليب تنظيف لطيف يخلو من الكحول، نظرا لأن الكحول يتسبب فى تهيج البشرة الجافة بشكل إضافى، وفقا لما جاء فى الوكالة الألمانية "د ب أ".
وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة الجافة بواسطة كريم عناية يحتوى على حمض الهيالورونيك، وفى حالة البشرة الجافة للغاية يمكن استعمال كريم عناية يحتوى على اليوريا أو الألو فيرا.
كما يمكن تدليل البشرة بواسطة زيوت العناية مثل زيت اللوز أو زيت الجوجوبا أو زيت الأرجان، حيث تمتاز هذه الزيوت بأنها غنية بالأحماض الدهنية أوميجا، ومن ثم تعمل على ترطيب البشرة وتمنحها ملمسا مخمليا.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغى الابتعاد عن الزيوت العطرية، نظرا لأنها تتسبب فى تهيج البشرة بشكل إضافى.
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