- 1/2
- 2/2
ورصد موقع "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أهم نصائح للحفاظ على الصحة النفسية.
ومن بين تلك النصائح إقامة علاقات مع الشخصيات الإيجابية الذين بإمكانهم أن يدعموك، وتخصيص وقت للتسلية والاستمتاع كل يوم لأجل الضحك وإعادة شحن الطاقة.
ويجب العناية بالنفس من خلال الحصول على حالة بدنية جيدة وممارسة التمارين الرياضية والاستمتاع بإفطار جيد، وشرب كميات وفيرة من المياه، وتناول وجبة خفيفة صحية، مع الحفاظ على تغذية متوازنة حيث هناك ارتباط بين رعاية الصحة البدنية ورعاية الصحة النفسية.
بالإضافة إلى تحدى النفس وتعلم مهارات جديدة، ومساعدة ومشاركة الآخرين وتجنب الكحوليات والمخدرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. نصائح مهمة للسلام النفسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.