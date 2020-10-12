إنفوجراف.. نصائح مهمة للسلام النفسى

ورصد موقع "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أهم نصائح للحفاظ على الصحة النفسية.

ومن بين تلك النصائح إقامة علاقات مع الشخصيات الإيجابية الذين بإمكانهم أن يدعموك، وتخصيص وقت للتسلية والاستمتاع كل يوم لأجل الضحك وإعادة شحن الطاقة.

ويجب العناية بالنفس من خلال الحصول على حالة بدنية جيدة وممارسة التمارين الرياضية والاستمتاع بإفطار جيد، وشرب كميات وفيرة من المياه، وتناول وجبة خفيفة صحية، مع الحفاظ على تغذية متوازنة حيث هناك ارتباط بين رعاية الصحة البدنية ورعاية الصحة النفسية.

بالإضافة إلى تحدى النفس وتعلم مهارات جديدة، ومساعدة ومشاركة الآخرين وتجنب الكحوليات والمخدرات.