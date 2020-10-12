اليوم العالمى لالتهاب المفاصل..أنشطة تساهم فى العلاج

ويحتفل العالم سنويا فى ذلك التاريخ 12 أكتوبر لأجل التوعية بأهمية اتباع نمط حياة صحى، ومعرفة طرق الوقاية من التهاب المفاصل والتشجيع على الكشف المبكر عنه.

ويعنى التهاب المفاصل هو التهاب أو تورم مفصل واحد أو أكثر، وله أكثر من 100 نوع، يكون تأثيرها فى المفاصل أو الأنسجة حول المفصل.

وتختلف الأعراض وفقا لنوع الالتهاب ولكنها عادة تسبب شعورًا بالألم وتيبسًا وعدم اتزان الجسم وفقدان مرونته وحدوث تورم فى المفاصل وسماع صوت عند استخدام المفصل، ويختلف العلاج حسب شدة الحالة ونوعها.

ويعد الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل هو هشاشة العظام، وتشمل الأشكال الأخرى منها النقرس، والتهاب المفاصل الروماتويدى، والذئبة.

وتعتبر هشاشة العظام من أمراض التآكل والتلف، مما يعنى أنه يحدث بمرور الوقت، ومن أكثر الأفراد عرضة للإصابة به هم كبار السن والذين يعانون من البدانة وإصابات المفاصل أو تشوهات العظام وأمراض التمثيل الغذائى.

ويقلل النشاط البدنى مثل المشى، وركوب الدراجات، والسباحة من آلام التهاب المفاصل، كما يحسن من الحالة المزاجية.

كما أن الحفاظ على الوزن الصحى يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام فى الركبة عن طريق التحكم فى الوزن.