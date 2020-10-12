روسية تبيع ابنتها لشراء حذاء

وباعت الروسية التى تسمى "لويزا جادجييفا" وتبلغ 25 عاما من عمرها، ابنتها فى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها الشخصية وشراء حذاء.

وسرعان ما اعتقلت الشرطة الأم فى موسكو، بعد إعلان الأم البحث عن أبوين لتبنى طفلتها، وبالفعل استغنت عنها مقابل 3000 جنيه استرلينى لكن تم القبض على الأم، التي لديها 3 أطفال آخرين، بعد تخفي رجال الأمن متنكرين على أنهم المشترون، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

وفى وقت سابق، ناقشت الأم مع أختها كيف اختارت زوجاً جديداً من الأحذية بمجرد بيع الطفلة، وبالفعل سلمت الطفلة فى مقهى المدينة، كما قالت لجنة التحقيق الروسية فى بيان لها: "بعد استلام المبلغ، سلمت الطفل إلى الزبون وكتبت إيصالاً".