عوامل تؤثر فى بقاء فيروس كورونا حيا على الهواتف الذكية

أعلن البروفيسور أناتولى ألتشتاين، عالم الفيروسات الروسى، أن فترة بقاء الفيروس التاجى على الهواتف الذكية تعتمد على جرعة الفيروس، ووجود الأشعة فوق البنفسجية والوسط المحيط.





وعلق البروفيسور فى تصريح لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء، فى معرض تعليقه على ما نشرته مجلة Virology Journal عن نتائج الدراسة التى أجراها علماء المركز الأسترالى للتأهب للأمراض، التى تفيد بأن الأوراق النقدية والشاشات التى تعمل باللمس والأقلام المعدنية والدرابزين يمكن أن تحمل الفيروس التاجى لمدة شهر، قائلا : "يجب أن نعلم أن نتائج الاختبارات التى أجريت على مختلف الأشخاص مختلفة جدا، وتعتمد بالدرجة الأولى على جرعة الفيروس التى تنقل، فكلما كانت أكبر، تزداد فترة اكتشاف الفيروس.

وتابع بحسب "روسيا اليوم" : كما أنها تعتمد على فترة إجراء الاختبار، هل كانت فى الظلام أم فى الضوء، لأن الفيروس فى الضوء يكون أكثر قابلية للتغير، لأنه حساس للأشعة فوق البنفسجية، وبالإضافة إلى هذا يلعب الوسط الذى تمت العملية فيه دورا مهما أيضا".

واختتم : "مع ذلك يجب الاهتمام بهذه النتائج وكقاعدة عامة، بعد بضعة أيام لن تكون لجرعة صغيرة من الفيروس أى خطورة، ولكن مع ذلك يجب مسح سطح التليفون والأسطح الأخرى، ولكن مع الأوراق النقدية المسألة صعبة".