تسجيل أول حالة وفاة بعد الإصابة بـ كورونا مرتين

ووفقا للعلماء الهولنديين، فإن "امرأة عانت من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة أصيبت بالمرض للمرة الثانية بعد حوالى شهرين من ظهور أول أعراض لكورونا".
وقالت مصادر صحية لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "حالة المرأة الصحية تدهورت بشكل خطير بعد بضعة أيام، من إصابتها للمرة الثانية بالفيروس، وتوفيت بعد أسبوعين من دخولها المستشفى".
من جهتها، أعلنت عالمة الفيروسات ماريون كوبمانز، نهاية أغسطس الماضى عن اكتشاف إصابة ثانية لأول مرة لمريض مسن يعانى من ضعف فى جهاز المناعة.
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