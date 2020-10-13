إنفوجراف.. معلومات مهمة عن سكر الحمل

وأوضحت الصحة، أن سكر الحمل يزيد من معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل، وقد يعرض الجنين لزيادة الوزن المفرط، وللوقاية من الإصابة يجب المحافظة على فقدان الوزن الزائد وممارسة النشاط البدنى بانتظام قبل التخطيط للحمل.

وأضافت أن 50% من السيدات اللاتى تعرضن للإصابة بسكر الحمل يصبن بداء السكر من النوع الثانى، لافتة إلى أنه عادة لا تظهر للمرض أى أعراض.