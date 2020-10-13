فيسبوك يقرر حظر أى محتوى ينكر الهولوكوست

يأتى ذلك بعد عامين من تصريح الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، مارك زوكربرج، فى مقابلة عام 2018 مع موقع ريكود الإلكترونى المتخصص فى التكنولوجيا، بأنه بينما يجد أن إنكار الهولوكوست مسيء للغاية، فإنه لا يعتقد بأن على فيسبوك حذف مثل هذا المحتوى.

وقال زوكربرج، فى منشور على فيسبوك اليوم "بذلت جهودا مضنية من أجل التوفيق بين تأييد حرية التعبير والضرر الناجم عن التقليل من هول الهولوكوست أو إنكارها".

وأضاف "لقد تطور تفكيرى عندما رأيت بيانات تظهر زيادة فى العنف بسبب معاداة السامية. كما تطورت سياساتنا الأوسع بشأن خطاب الكراهية".

وأكدت فيسبوك إنها ستوجه، بدءا من أواخر هذا العام، من يبحثون عن المصطلحات المرتبطة بالهولوكوست أو إنكارها إلى معلومات موثوقة بعيدا عن فيسبوك.

وقالت فيسبوك فى منشور على مدونة تابعة لها، إنها استشهدت باستطلاع حديث وجد أن ما يقرب من ربع البالغين فى الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما قالوا إنهم يعتقدون بأن الهولوكوست كانت أسطورة وأنه جرى تضخيمها، أو أنهم ليسوا متأكدين من وقوعها، وأضافت "لا يمكن تنفيذ هذه السياسات بين عشية وضحاها".

وتابعت: "هناك مجموعة من المحتويات التى يمكن أن تنتهك هذه السياسات، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتدريب المراجعين والأنظمة على التنفيذ".