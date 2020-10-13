نشرة صباحك ومطرحك المروية.. نصائح بتجنب محور صلاح سالم

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامية سالى سعيد، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090 ارتفاع الكثافات المرورية عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى لوجود بعض الأعمال التوسعية من أبرزها أعلى المريوطية إلى المنيب عند الكنيسة، والبساتين، من المرج حتى نفق السلام فيها أحجام متفرقة.

وأشار إلى انحصار الكثافة المرورية فى محور 26 يوليو عند منطقة أعلى ناهية للقادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ناهية، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

ونصح صابر باستخدام منزل أحمد عرابى لكونه من أفضل المحاور الداخلية، وبالنسبة للقاهرة تنحصر فيها الحركة المرورية عند السيدة عائشة، وأعلى الحدائق إلى الزاوية والوايلى لذلك يفضل سلوك شارع مصر والسودان.

وحذر من سلوك محور صلاح سالم لوجود تطويرات فى محور الفردوس ويفضل محور النصر لكونه بديلا جيدا، أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.