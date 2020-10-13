رجل يزرع الماريجوانا فى منزله لحماية ابنه من تجار المخدرات

ووفقا لصحيفة "lanazione" الإيطالية، برر المتهم الذى يبلغ من العمر 66 سنة، احتفاظه بكمية من النبات المخدر فى منزله قائلا: "أزرع الماريجوانا لابنى حتى لا يشتريها من تجار المخدرات أصحاب السمعة السيئة".

وفوجئت الشرطة الإيطالية عن مداهمتهم منزل المتهم بسلسلة من نباتات الماريجوانا معلقة رأساً على عقب للتجفيف وأخرى معبأة فى عبوات زجاجية لما مجموعه 1.2 كجم من المخدرات.

كما عثروا فى حديقة المنزل على بقايا من نبات القنب الهندى، ارتفاعها حوالى مترين.

المواد المخدرة لم تكن فقط الأشياء التى عثر عليها رجال الشرطة، بل وجدوا ميزانا حساسا وآلة تغليف، تستخدم جميعها لتعبئة المخدرات والبيع اللاحق، ليلقوا القبض على صاحب المنزل، ذى السجل الجنائى النظيف الذى يعمل مزارعاً، والذى دافع عن نفسه بقوله إنه زرع الماريجوانا لابنه لمنعه من شرائها من التجار السيئين.