أطعمة تسرع من إصابتك بالشخوخة المبكرة

وهناك قائمة بها أبرز الأطعمة التى تجعلك تظهر أكبر فى السن وفقا لموقع "Eat this"، منها:
-البطاطس المقرمشة:
بها أحماض دهنية غير المشبعة مما يحفز من إنتاج الإنترلوكين 6 بالجسم، وهى علامة تسرع من ظهور الشيخوخة.
-أطعمة الميكروويف:
أوضح خبراء التغذية أن تسخين وجبات العشاء فى الميكروويف ليس خطأ بل يجب الابتعاد عن الأطعمة المعلبة أو المجمدة لغناها بالصوديم المؤدى إلى زيادة الوزن.
-مشروبات الطاقة:
مشروبات مدمرة للصحة لكونها تحتوى على عناصر شديدة الخطورة تؤدى إلى الشيخوخة المبكرة منها السكريات والكافيين والصوديوم بالإضافة إلى الأحماض.
-المخبوزات:
يعشق البعض المخبوزات اعتقادا بأنها أفضل الوجبات السريعة، فالمخبوزات مثل الحلويات بها كميات مرتفعة من السكريات والدهون المشبعة غير الصحية، ما يعزز من الميكروبيوم، وهو عامل مساعد على الإصابة بالالتهابات.
-بيتزا بيبرونى:
اللحوم المصنعة فيها غنية بالنترات التى يمكنها أن تؤدى إلى شيخوخة الجلد والتعرض للإصابة بأمراض القلب والسرطان.
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