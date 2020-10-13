أطعمة تسرع من إصابتك بالشخوخة المبكرة

وهناك قائمة بها أبرز الأطعمة التى تجعلك تظهر أكبر فى السن وفقا لموقع "Eat this"، منها:

-البطاطس المقرمشة:

بها أحماض دهنية غير المشبعة مما يحفز من إنتاج الإنترلوكين 6 بالجسم، وهى علامة تسرع من ظهور الشيخوخة.

-أطعمة الميكروويف:

أوضح خبراء التغذية أن تسخين وجبات العشاء فى الميكروويف ليس خطأ بل يجب الابتعاد عن الأطعمة المعلبة أو المجمدة لغناها بالصوديم المؤدى إلى زيادة الوزن.

-مشروبات الطاقة:

مشروبات مدمرة للصحة لكونها تحتوى على عناصر شديدة الخطورة تؤدى إلى الشيخوخة المبكرة منها السكريات والكافيين والصوديوم بالإضافة إلى الأحماض.

-المخبوزات:

يعشق البعض المخبوزات اعتقادا بأنها أفضل الوجبات السريعة، فالمخبوزات مثل الحلويات بها كميات مرتفعة من السكريات والدهون المشبعة غير الصحية، ما يعزز من الميكروبيوم، وهو عامل مساعد على الإصابة بالالتهابات.

-بيتزا بيبرونى:

اللحوم المصنعة فيها غنية بالنترات التى يمكنها أن تؤدى إلى شيخوخة الجلد والتعرض للإصابة بأمراض القلب والسرطان.