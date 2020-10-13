صور.. موضة حقائب اليد فى خريف وشتاء 2021

وهناك بعض صيحات حقائب اليد التى تنتشر فى موسم الخريف والشتاء فى 2020 و2021، منها الحقائب ذات السلاسل الضخمة التى تتناسب مع أى موديل ويمكن ارتدائها سواء كروس أو كلاسيك.

ويوجد الكثير من الفتيات اللاتى يبحثن عن الإطلالات الفردية فليس هناك أفضل من مواكبة موضة الحقيبة البوكيت التى تعد من أبرز الصيحات الرائجة بموضة خريف وشتاء 2021، والتى تتناسب مع أغلب ملابسك الشتوية سواء المعاطف أو الجلود.

وتستمر موضة الحقيبة المينى حتى خريف وشتاء 2021 ويمكن ارتداؤها كروس أو حملها باليد.

وبالنسبة لحقائب جلود الحيوانات عادت من السبعينات لتسيطر فى شتاء 2021، جاءت بجلد صناعى يحتوى على نقوش مشابهة كثيراً لجلد الثعبان والتمساح وحتى النقوش المطبوعة، وعادة تمنح صاحبتها لمسة من الفخامة والأناقة.

وتعتبر الحقائب النصف دائرية من الموديلات التى كانت منتشرة فى التسعينات ولكنها عادت لتظهر بشكل جذاب، وهى إحدى الموديلات العصرية التى تتناسب مع الملابس الشتوية الكاجوال البسيطة.